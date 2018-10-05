وفاة آسيوي بتصادم في أم القيوين

المصدر: مصباح أمين ـ أم القيوين

توفي شخص آسيوي، أول من أمس، إثر اصطدام مركبة نقل خفيفة بشاحنة ثقيلة من الخلف، على شارع الإمارات في أم القيوين.

وقال مصدر في إدارة المرور والدوريات في شرطة أم القيوين، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة الواحدة بعد الظهر، يفيد بوجود شخص محصور في مركبة نقل خفيفة، إثر وقوع حادث تصادم على شارع الإمارات باتجاه إمارة الشارقة، فتوجهت سيارات وآليات الدفاع المدني والإسعاف الوطني والشرطة إلى موقع الحادث، وتبين وجود شخص مصاب محصور داخل المركبة الخفيفة، وتم استخدام أدوات ومعدات الإنقاذ لإخراجه.

وأضاف أن الحادث أسفر عن وفاة شخص آسيوي في مكان الحادث متأثراً بإصاباته البليغة، حيث تم نقل الجثة بوساطة الإسعاف الوطني إلى مستشفى الشيخ خليفة العام لإجراء اللازم.

وناشد السائقين أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، وضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور، وترك مسافة كافية بين المركبات، للحد من الحوادث المرورية.