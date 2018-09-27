النائب العام للدولة يأمر بإحالة جاسوس أجنبي إلى المحاكمة العاجلة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أمر النائب العام للدولة حمد سيف الشامسي بإحالة شخص من جنسية أجنبية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة باتهامات التخابر لصالح جهة خارجية، وسعيه للحصول على معلومات سرية عن دولة الإمارات العربية المتحدة.



وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من مواطن إماراتي لاشتباهه في أنشطة مريبة لهذا الشخص، حيث أثبتت تحقيقات النيابة العامة، ارتكابه لجرائم تتعلق بسعيه للحصول على معلومات سرية عن الدولة في مجالات متعددة، وعقب مواجهته بالأدلة الثابتة ضده اعترف في التحقيقات بما ارتكبه من جرائم والجهة التي يعمل لصالحها، فأصدر النائب العام قراره بإحالته إلى المحاكمة.