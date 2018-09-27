الحبس 3 سنوات والإبعاد لعامل اغتصب زميله

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن ثلاث سنوات بحق عامل بناء آسيوي اغتصب زميله داخل غرفته، مستغلاً عدم وعي المجني عليه أو قدرته على الدفاع عن نفسه لوقوعه تحت تأثير المشروبات الكحولية.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم البالغ من العمر 29 عاماً، لاحظ أن زميله أفرط في تعاطي المشروبات الكحولية أثناء وجودهما سوياً بالقرب من أحد متاجر البقالة بجوار سكن العمال الذي يقطنان فيه، وبدلاً من أن يصطحب المجني عليه إلى غرفته، اقتاده الجاني إلى غرفته الشخصية وأغلق عليهما الباب من الداخل.

وقال المجني عليه إن الجاني طلب منه ممارسة الجنس معه فرفض، لكنه سيطر عليه مستغلاً حالته واغتصبه، لافتاً إلى أنه أخبر مديره بعد أن غادر الغرفة فبادر إلى إبلاغ الشرطة.

وأثبت تقرير الطب الشرعي تعرض المجني عليه للاعتداء بعد العثور على آثار المتهم على جسده، وقضت المحكمة بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

• المتهم استغل وقوع زميله تحت تأثير المشروبات الكحولية ونفذ جريمته.