محاكمة 76 متهماً زوّروا شهادات لياقة صحية

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

قرّرت محكمة جنايات أبوظبي أمس، تأجيل النطق بالحكم على 76 متهماً بينهم أربع سيدات، متهمين باستخراج شهادات لياقة صحية مزوّرة، دون خضوعهم للفحص الطبي، إلى جلسة 24 أكتوبر المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى توجس موظف استلام معاملات الإقامة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من أوراق الفحص الطبي الخاصة بفتاة من جنسية آسيوية، الأمر الذي حذا به إلى تحويل أوراق الفتاة إلى الإدارة المسؤولة عن التدقيق والبحث التابعة للهيئة، التي تواصلت بدورها مع دائرة الصحة في أبوظبي.

وبالتدقيق على أوراق الفحص الطبي تبين أنها تعرضت لتزوير تمثل في إدخال بيانات تفيد بإجراء صاحبتها للفحص الطبي على خلاف الحقيقة، لتتم إحالة الفتاة إلى الجهة الأمنية المختصة، التي تمكنت عقب التحقيق مع الفتاة ومراجعة كل البيانات المتعلقة بإجراءات الفحص وكشوفات الفحص الطبي ضبط 76 شخصاً متورطين في تزوير فحوص طبية، من بينهم أشخاص غير مؤهلين زوّروا شهاداتهم الصحية من مسمى «غير لائق صحياً إلى «لائق صحياً».

أشخاص زوّروا شهاداتهم الصحية من «غير لائق صحياً إلى «لائق صحياً»