اتهام صاحب مكتب بتزوير وصل «ضمان كهرباء»

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

نظرت محكمة جنايات في الشارقة، قضية صاحب مكتب تخليص معاملات، متهم بتزوير «وصل موجه لهيئة كهرباء ومياه»، إذ قام بتعديل قيمة التأمين المالي من 3000 إلى 5000 درهم.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها، وقال إن من قدم الوصل للهيئة محاسب يعمل في شركة يملكها قريب له، مشيراً إلى أن المحاسب هو من أخبره بالموضوع وعليه توجه إلى الشرطة.

وذكر شاهد الإثبات أنه تلقى بلاغاً من الباحث القانوني في هيئة الكهرباء يفيد بوجود مستند مزور مقدم من أحد العملاء، وهو عبارة عن وصل تأمين، وعند مقارنة المستند محل الواقعة بالمعلومات المدرجة على النظام تبين أن هناك تعديلاً في قيمة الضمان المالي المطلوب استرجاعه من 3000 إلى 5000 درهم، وعليه تم التواصل مع صاحب رقم الهاتف المدرج مع المعاملة، واستدعاؤه واستكمال الإجراءات وتحويله إلى النيابة بتهمة التزوير.

وأجلت المحكمة القضية إلى تاريخ 14 من أكتوبر لاستدعاء الباحث القانوني الذي اكتشف واقعة التزوير للاستماع الى أقواله.