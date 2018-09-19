محاكمة موظف بتهمة تهديد زوجته بالقتل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في دبي محـــاكمــــة موظـــــــــف (خليجي) هـــــدد زوجته بالقتل، وحاول خنقها، واعتدى عليها بالضرب، وسبها بألفاظ خادشة للحياء، قبل أن ينقذها ابنهما من بين يديه.

وقالت المجني عليها إنها كانت موجودة في منزل الزوجية فجراً حين نشبت مشادة كلامية بينها وبين المتهم، بادر على إثرها بضربها بواسطة علاقة ملابس في أنحاء متفرقة من جسدها، ثم وضع يده على رقبتها محاولاً خنقها، إلا أن ابنهما تدخل، وأبعده عنها. وتابعت أنها حين غادرت المنزل طلب الزوج من ابنهما أن يخبرها بألا تعود إلى المنزل وإلا قتلها. وأكدت أنه ضربها في وقت سابق وهدد بقتلها ودفنها في المنزل إذا لم تغادر هي وأبناؤها.

وذكر ابنها (16 عاماً) في شهادته أمام النيابة العامة، أنه كان في غرفته حين سمع صوت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليها والدته، فتوجه إلى هناك، وشاهد والده يعتدي عليها، ففض الشجار وسحبها من يدها. وأضاف أن والده طردها من المنزل، وهددها بالقتل إذا لم تخرج، أو إذا حاولت العودة مرة أخرى.

من جهته، أنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه، وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى 9 أكتوبر المقبل.