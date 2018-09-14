تكريم فريق أنقذ شخصاً تعطل مثبت سرعة مركبته

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

كرّم مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، اللواء علي خلفان الظاهري، فريق الإنقاذ، الذي أسهم بدور متميز في إنقاذ حياة شخص تعطل مثبت السرعة في مركبته عند سرعة 130 كيلومتراً في الساعة، على طريق العين باتجاه مدينة أبوظبي.

ونوّه الظاهري، خلال لقائه الفريق، الذي ضم عدداً من الضباط ومنتسبي شرطة أبوظبي المتميزين، بسرعة تجاوبهم في التعامل مع الواقعة بحرفية عالية، وتقديم النصائح والإرشادات له عبر الهاتف، وتهدئته والتقليل من مخاوفه أثناء تنفيذ مهمة الإنقاذ التي انتهت بنجاح.

وكانت شرطة أبوظبي وفور تلقي البلاغ طبقت خطة الطوارئ للتعامل في مثل هذه الحالات، بالتنسيق مع إدارة العمليات ودوريات المرور وسيارات الإسعاف والإنقاذ، وأفسحت الدوريات الطريق أمام المركبة لمنعها من الاصطدام بالمركبات الأخرى على الطريق، والمحافظة على سلامة سائق المركبة وبقية مستخدمي الطريق، ولم ينتج أي إصابات أو أضرار كبيرة، ونجحت دوريات الشرطة في ضمان سلامة السائق، نتيجة تطبيقه الإرشادات بدقة متناهية.