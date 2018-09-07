«الإمارات لحماية الطفل» تطالب بمعاقبة المتسبب في «التسمّم»

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

طالب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، فيصل محمد الشمري، بتوقيع أقصى عقوبة في حق من يثبت ضلوعه في التسبب بتسمّم طلبة بعض المدارس، وتطبيق إجراءات حازمة تضمن تقديم أغذية صحية للأطفال.

وأكد أن دولة الإمارات وضعت التشريعات والقوانين الكفيلة بضمان سلامة الأطفال وعدم تعرضهم لأي أخطار، وشددت العقوبات على كل من يعرّض سلامة الطفل للخطر. ودعا إلى أهمية أن تكون هناك إجراءات رقابية موحدة من القطاعات المعنية، محلياً واتحادياً، على المقاصف المدرسية في الدولة، إذ باتت تمثل أهمية كبيرة في حصول الطلبة على وجبات ومشروبات في ضوء طول الدوام المدرسي.

وطالب بتوفير وجبات غذائية صحية مجانية في المقاصف المدرسية، تحقق التوازن الغذائي الصحي للطلبة، وتشرف عليها الجهات المعنية من خلال شركات ومؤسسات وطنية.