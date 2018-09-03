الدفاع المدني يخمد حريقاً بمنشأة نجارة في صناعية العين

المصدر: الإمارات اليوم - العين

أخمدت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع في العين حريقاً شبّ اليوم بمحل نجارة خشب وامتد لعدد من المنشآت المجاورة في المنطقة الصناعية بمدينة العين.

وأوضح العميد محمد معيوف الكتبي مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عند الساعة الخامسة و 55دقيقة مساء باندلاع حريق في منشأة للنجارة ، وباشرت مهامها في إطفاء الحريق بمشاركة مراكز الدفاع المدني في الصناعية وهيلي والعقابية والظاهر ، والسيطرة عليه والحيلولة دون انتقاله للمنشآت المجاورة .

وحث العميد الكتبي الجمهور على عدم التجمهر بمواقع الحوادث والذي يشكل إعاقة لفرق الإطفاء للوصول بالسرعة المطلوبة ومباشرة عملها ،ودعا إلى أهمية الحرص على استقصاء معلومات الحوادث وغيرها من مصادرها الرسمية .

تواجد بموقع الحادث العقيد محمد سعيد النيادي مدير إدارة الدفاع المدني في العين،وأشرف على إطفاء الحريق المناوب العام لإدارة الدفاع المدني في العين ، ورئيس قسم مراكز الدفاع المدني في العين، والضابط المناوب .