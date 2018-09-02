القبض على 17 متهماً بسرقة مستودعات ومبانٍ قيد الإنشاء

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة، من القبض على تشكيل عصابي متخصص في جرائم السرقة من المباني والمواقع قيد الإنشاء، يضم 17 شخصاً من جنسيات دول آسيوية، معظمهم من مخالفي قوانين الدخول والإقامة.

وأوضح رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية، المقدم محمد الشامسي، أن بلاغاً ورد إلى مركز شرطة الصجعة الشامل من مالك أحد المستودعات الواقعة بالمنطقة، يفيد بقيام مجهولين بمحاولة سرقة المستودع والاعتداء على الحارس، إذ استولوا على هاتفين ومبلغ مالي تعود جميعها إلى المجني عليه، وبناء عليه تم تشكيل فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية للبحث عن الجناة وملاحقتهم والقبض عليهم.

وقال إنه من خلال البحث والتحري تمكن الفريق من تحديد هوية الجناة ووجودهم، حيث قام الفريق بوضع خطة مُحكمة تمكّن من خلالها من القبض عليهم، وعددهم 17 شخصاً، وبالتدقيق عليهم فقد تبين أن معظمهم لا يحمل أوراقا ثبوتية ويقيم في الدولة بصورة غير مشروعة.

وأشار إلى أنه بالتحقيق مع المشتبه فيهم اعترفوا بتورطهم في محاولة السرقة وجريمة الاعتداء على حارس المستودع، كما اعترفوا بتورطهم في سرقات أخرى، طالت فللاً سكنية ومباني واقعة تحت الإنشاء ومستودعات تجارية، واستخدام شاحنات صغيرة سرقت من قبلهم في ارتكاب جرائمهم، وتبين أن سرقاتهم كانت تتركز على معدات البناء والرافعات، وبيعها لشخص من جنسيتهم اعتاد شراء هذه المسروقات، حيث تم القبض عليه واعترف بالتعامل مع المتهمين. وبناء على اعترافات المتهمين تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.