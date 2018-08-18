إنقاذ أسرة إماراتية حوصرت بسبب الفيضانات في كيرلا

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

حاصرت مياه الفيضانات التي اجتاحت في ولاية كيرلا الهندية أسرة إماراتية مكونة من خمسة أفراد كانوا في رحلة علاج والدهم المسن في إحدى المستشفيات في ولاية كيرلا حيث مكثت الأسرة الإماراتية أربعة أيام بعد انتهاء رحلة العلاج دون تمكنها من العودة إلى أحد الفنادق والخروج من المستشفى نتيجة فيضان مياه الإمطار والأدوية وامتلاء الطرقات بالمياه.

وقال مصدر في قنصلية دولة الامارات العربية المتحدة في ولاية كيرلا لـ "الامارات اليوم" إن القنصلية قامت بإنقاذ الأسرة الإماراتية ونقلها إلى أحد الفنادق الأمنة بعيدا عن مياه الفيضانات، كما تم توفير سيارات لنقل أكثر من 100 مواطن كانوا متواجدين في ولاية كيرلا أثناء حدوث الفيضانات وتوفير مساكن خاصة على حساب الدولة بعيدا عن المناطق المتضررة من سوء الأحوال الجوية.

وأوضح المصدر أن قنصلية الدولة في كيرلا قامت فور تقلب الأحوال الجوية بتشكيل فريق عمل وتوفير رقم طوارئ لاستقبال مكالمات المواطنين المتضررين أو المحاصرين من الفيضانات في ولاية كيرلا لتقديم المساعدة لهم ونقلهم إلى مناطق أكثر أمنا.

وأضاف أن الفريق يعمل على مدار 24 ساعة وتواصل مع جميع المواطنين المتواجدين في ولاية كيرلا للاطمئنان على سلامتهم، كما توجيه المواطنين المتواجدين في المناطق المتضررة من الأحوال الجوية بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة من السلطات الهندية المعنية.

ومن جهته قال المواطن محمد علي الشحي، إنه ذهب برفقة أسرته المكونة من خمسة أفراد إلى إحدى لمستشفيات في ولاية كيرلا لعلاج والده المسن، وبعد وصولهم إلى الفندق تغيرات الأحوال الجوية.

وأوضح في اليوم التالي ذهبنا إلى المستشفى لعلاج والدي حيث مكثنا أربعة أيام في المستشفى بعد انتهاء رحلة العلاج لعدم تمكننا من الخروج بسبب الفيضانات وسوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أن الأطباء نصحوهم بالبقاء في المستشفى وعدم الذهاب إلى الفندق كونه أكثر أمنا على سلامتهم.

وأشار إلى أنه تواصل مع قنصلية الدولة في كيرلا حيث قامت بتوفير حافلة لنقله مع أسرته إلى أحد الفنادق وتوفير كافة الخدمات والإمكانية اللازمة لهم للحفاظ على سلامتهم، وتابع أن تدخل قنصلية الدولة وتقديمها المساعدة لهم ساهم في خروجهم من المستشفى عبر طرقات أمنة بعيدا عن المناطق المتضررة من الفيضانات.