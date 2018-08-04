وفاة 4 مواطنين بينهم طفلان بحادث في عُمان

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أعلنت شرطة عمان السلطانية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" عن وفاة 4 مواطنين إماراتيين بينهم طفلان في حادث مروع بمنطقة الزمايم بمحافظة الوسطى في عُمان .

وقالت الشرطة " إن حادث تصادم وقع بين مركبتين في منطقة الزمايم بمحافظة الوسطى نتج عنه وفاة أربعة أشخاص بينهم طفلان وإصابة شخصين آخرين بإصابات بليغة جميعهم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الضحايا هم أب وطفلان وجدتهما، وستقام الجنازة في مدينة العين بعد صلاة العصر.

جدير بالذكر أن حصيلة مرورية تقديرية كانت أعدتها الامارات اليوم في 2017 كشفت عن وفاة 38 مواطناً ومواطنة من فئات عمرية مختلفة، في حوادث مرورية وقعت خلال السنوات الخمس الماضية في سلطنة عُمان، خلال زياراتهم السياحية.

ووقعت معظم تلك الحوادث خلال شهري يوليو وأغسطس، إذ يتوجه آلاف المواطنين وأسرهم في هذا التوقيت من كل عام لقضاء إجازاتهم في مدينة صلالة التي تتميز بمناخ معتدل ما يجعلها وجهة قريبة ومفضلة للسياح، إضافة إلى سهولة المواصلات البرية والجوية بين الإمارات وعمان.