المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عاطل خليجي تعدّى على رجلي شرطة أثناء أدائهما وظيفتهما، وأفضى الاعتداء إلى إلحاق إصابات بهما أعجزتهما عن العمل لمدة لا تزيد على 20 يوماً، كما أتلف عمداً دورية شرطة بكسر زجاج بابها الخلفي.

وأفاد المجني عليه الأول بأن بلاغاً ورد عن وجود مشكلة بمقهى في أحد الفنادق، وبانتقاله بالدورية الأمنية إلى المكان برفقة زميله، تبين أن المتهم كان يقود مركبته بطريقة تصدر ضجيجاً كبيراً تحت تأثير المشروبات الكحولية ثم قام بصفها في مواقف مخصصة لأصحاب الهمم، فتم إخطار صاحب المقهى باستدعاء السائق، وحين خرج الأخير طلب منه إبراز رخصة القيادة، لكنه أبرز هويته وأفاد بأن رخصته محجوزة بسبب تراكم المخالفات المرورية عليه، ثم حاول الفرار من المكان لكن تمكن الشرطي الآخر من إلقاء القبض عليه بعد تعثره وسقوطه على الأرض. وأضاف المجني عليه أن المتهم بادر بالمقاومة ومنعهما من وضع الأصفاد في يده، وحين حاول الشرطيان إدخاله الدورية قام بلكم أحدهما أسفل عينه مسبباً له كدمة، ثم ركل الآخر في كتفه وصدره ما دفعهما إلى استدعاء دورية أخرى للمساندة، وحضرت بالفعل وساند أفرادها في السيطرة عليه، وبعد إدخاله الدورية أتلف زجاج بابها الخلفي.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة بأنه تعاطى الخمور، ثم توجه إلى المقهى فجراً وأوقف سيارته في موقف أصحاب الهمم وحين استدعته الدورية لسؤاله عن ذلك أخبرها عن حيازته تصريح وقوف، لافتاً إلى أنه كان ثملاً وحاول الهرب لكن تم ضبطه، ما أثار عصبيته وهاجم رجلي الشرطة وأتلف الدورية.