بدء تطبيق مخالفات عدم الالتزام بالمواصفات الجديدة للـ «ركيفري»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حثت شرطة أبوظبي أصحاب حاملات المركبات الـ«ركيفري» على ضرورة الالتزام بالمواصفات الجديدة، وبالتعديلات التي أدخلتها على هيكلها لتعزيز القيادة الآمنة والسلامة المرورية على الطرقات، موضحة أنه ستبدأ اعتباراً من اليوم بتطبيق المخالفات على غير الملتزمين بالمواصفات والتعديلات المطلوبة.

وأوضح مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالظفرة العقيد سيف سالم المزروعي، أن التعديلات التي أدخلت على هيكل الـ«ركيفري» تتضمن تركيب مصدات خلفية آمنة وواقٍ مطاطي بجودة عالية ومثلث تحذيري وملصق فسفوري عاكس، وضوء تحذيري برتقالي «اللون»، وإنذار للتنبيه.

وذكر أن المواصفات الجديدة تسهم في الارتقاء بكفاءة ومرونة النقل الآمن للمركبات لتجنب اندفاعها تحت أسفل حاملة المركبات الـ«ركيفري» عند وقوع حوادث المرور.

ووفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي، فإن عقوبة قيادة مركبة خفيفة بطريقة تعرض حياة السائق والآخرين للخطر، غرامة مالية تصل إلى 2000 درهم و23 نقطة وحجز 60 يوماً، أمّا مخالفة قيادة مركبة ثقيلة لا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة تبلغ 2000 درهم وست نقاط.

وكانت شرطة أبوظبي حدّدت مهلة لتصويب أوضاع حاملات الـ«ركيفري» بتطبيق المواصفات التقنية الجديدة، اعتباراً من أول يوليو 2017 وحتى 22 يوليو 2018، بهدف الحد من الحوادث التي تقع بسبب صلابة دعاماتها الخلفية، وتجنب المخالفات التي تتضمن حجز المركبة.

وأكدت أنه لن يتم تسجيل أو ترخيص لأي مركبة جديدة من مركبات ريكفري ما لم تكن مزودة بالمواصفة الجديدة لإجراءات السلامة في مركبات نقل السيارات بما يسهم في الارتقاء بكفاءة ومرونة النقل الآمن للمركبات، وتوفير السلامة المرورية.

- شرطة أبوظبي حثت أصحاب الـ«ركيفري» على ضرورة الالتزام بالمواصفات الجديدة.