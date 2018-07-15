محاكمة 3 آسيويين بتهمة سرقة بقالة في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة:

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها ثلاث أشخاص من الجنسية الآسيوية بتهمة السرقة، إذ قام المتهمين بالاشتراك في كسر وخلع وإتلاف باب بقالة للدخول إليها وسرقتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى أقدام ثلاث أفراد (ت،ا) و(ن.م) و(م.ا) بالاتفاق على سرقة بقالة في منطقة مويلح بالشارقة، إذا قاموا بإتلاف الباب وكسره والدخول إلى البقالة وسرقة مبلغ مالية منها.

واستمعت المحكمة للشاهد (ع، ف) الذي يعمل في إدارة التحريات، حيث أكد بأنه أمسك بالمتهم الأول، وحقق معه، واعترف بالسرقة مع أثنين أخرين، مشيراً إلى أن المتهم الأول قام بإرشاده بمكان تواجد المتهمين الثاني والثالث، ودور كل واحد منهما في تنفيذ السرقة، (الخلع، والكسر)، وقد أدلى بنفس الاقوال في النيابة العامة.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وأنكروها جميعها، وطالبوا حجز القضية للحكم، مع استخدام أقصى درجات الرحمة والرأفة، وأجلت المحكمة القضية للحكم في تاريخ 24 يوليو الجاري مع استمرار حبس المتهمين.