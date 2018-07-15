قائد شرطة رأس الخيمة: الطريق الدائري سينهي حوادث الشاحنات بالإمارة

المصدر: مصباح أمين ـ رأس الخيمة

قال القائد العام لشرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، إن افتتاح مشروع الطريق الدائري سينهي حوادث الشاحنات الثقيلة في الإمارة، التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في عدد الحوادث المرورية اليومية التي تقع بمختلف مناطق الإمارة، إذ يتم تسجيل بين 50 و60 حادثا مرورياً يومياً، بين البسيط والمتوسط.

وأوضح النعيمي لـ«الإمارات اليوم» أن هذا الانخفاض جاء نتيجة الرقابة المستمرة، والتوعية المرورية التي يقوم بها رجال المرور، في مختلف الطرقات والمناطق الحيوية بالإمارة.

وأضاف أن تقليص مرور الشاحنات الثقيلة داخل المدينة سيتم تدريجياً عبر بعض المخارج التي سيتم تحديدها من قبل إدارة المرور والدوريات، مشيراً إلى أن هناك استعداداً كاملاً من قبل إدارة المرور لمتابعة حركة مرور الشاحنات والمركبات من المدينة إلى الطريق الدائري.

وذكر أن افتتاح هذا الطريق الدائري يخفّض الازدحامات المرورية على التقاطعات في الطرقات الحيوية بنسبة 65%، موضحاً أن السيارات الثقيلة كانت تمثل مشكلة مرورية، وتعرقل حركة المركبات داخل المدينة، وأنه تم تحويل جميع الشاحنات إلى الطريق الدائري السريع، الأربعاء الماضي.

ولفت إلى أن الطريق الدائري اختصر المسافة الزمنية للمركبات، إذ إن سرعة الطريق السريع تصل إلى 120 كلم‏‏ في الساعة، ما يؤدي إلى انسيابية حركة المركبات وانخفاض زمن الوصول، مطالباً السائقين بضرورة الالتزام بالسرعة القانونية للطريق.