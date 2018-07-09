500 درهم مخالفة قيادة «الدراجة الهوائية» في شوارع تزيد سرعتها على 60 كيلومتراً

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أكّدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة عند قيادة الدراجات الهوائية، موضحة أن قيادة الدراجة الهوائية في الشوارع التي تزيد سرعتها على 60 كيلومتراً في الساعة تراوح مخالفتها بين 300 درهم و500 درهم.

مخالفات عدم التزام قائد الدراجة الهوائية بقيادتها في مسار الدراجات الهوائية/‏ غرامة 300 درهم. قيادة الدراجة الهوائية على الطريق الذي تزيد السرعة المحددة فيه على 60 كيلومتراً في الساعة/‏ 200 درهم. قيادة الدراجة الهوائية بطريقة تشكل خطراً على قائدها أو على حياة وسلامة الآخرين/‏ 300 درهم. لا يُسمح بقيادة الدراجة الهوائية في المسارات المخصصة لرياضة المشي والجري.

وأكدت الهيئة، لـ«الإمارات اليوم»، أنه لا يُسمح بمرور المركبات على مسارات الدراجات الهوائية، كما لا يسمح بقيادة الدراجة الهوائية في المسارات المخصصة لرياضة المشي والجري، مشيرة إلى أن أطوال مسارات الدراجات الهوائية، التي نفذتها الهيئة وبلدية دبي و«ميدان»، بلغت نحو 250 كيلومتراً.

ورداً على سؤال حول المشروعات المزمع تنفيذها لإنشاء مسارات جديدة للدراجات الهوائية في الإمارة، أفادت الهيئة بأنها تعتزم إنشاء مسارات بطول 310 كيلومترات خلال الفترة من 2018 حتى 2022، لافتة إلى أن كلفة المسارات التي نفذتها وصلت إلى 235 مليون درهم.

وأضافت الهيئة أن المسارات المستقبلية ستغطي العديد من المناطق، وينتظر الانتهاء من مجموعة منها خلال العام الجاري في كل من الورقاء وشارع جميرا، وصولاً الى ترام الصفوح، وند الشبا، وكورنيش جميرا، وذلك بطول 60 كيلومتراً وبكلفة 106 ملايين درهم.

وتابعت أن العام المقبل سيشهد استكمال المشروع في كل من الورقاء حتى سيح السلم والمدينة العالمية، وكذا من شارع تونس إلى شارع النهدة، بالإضافة إلى موقع إكسبو 2020، وذلك بطول 67 كيلومتراً وبكلفة 127 مليون درهم.

أما تنفيذ المسارات في عام 2020، فأوضحت الهيئة أنه سيتم تنفيذها في البرشاء والمنخول إلى خور دبي، والقوز وشارع الخيل إلى جميرا، ومجمع دبي للاستثمار، بطول 67 كيلومتراً وكلفة 96 مليون درهم، فيما سيتم استكمال المشروع في عام 2021 في الكرامة وعود ميثاء وهور العنز والقصيص والخور الترفيهي، وذلك بطول 68 كيلومتراً، وبكلفة 88 مليون درهم.

وتابعت أنه سيتم تنفيذ عدد من المسارات في عام 2022 في كل من وسط المدينة والخليج التجاري وجبل علي ومجمع دبي للاستثمار والورقاء، وذلك بطول 48 كيلومتراً وبكلفة 62 مليون درهم، ليصل بذلك الطول الإجمالي لمسارات الدراجات الهوائية في دبي إلى نحو 560 كيلومتراً بحلول عام 2022.

وأشارت الهيئة إلى تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية في جسور المشاة، التي من أبرزها المسار الذي تم تنفيذه ضمن مشروع قناة دبي المائية في جسر التسامح، ويبلغ طول مسارات الدراجات في جسور المشاة 12 كيلومتراً، ويمتد مسار الدراجات من شارع الخيل عبوراً بمنطقة الخليج التجاري وبمحاذاة حديقة الصفا، وانتهاءً بالمرور بشارع الجميرا، فيما سيتم الربط مستقبلاً بالمسار المقترح على شاطئ جميرا وشارع الصفا بوليفارد.

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنشأت مسارات الدراجات الهوائية بطبقة إسفلتية آمنة، وهي مطاطية ملونة بشكل موحّد، ومزودة بعلامات أرضية إرشادية لسائقي الدراجات والهواة.