كيف تفتح بلاغا إلكترونياً عن واقعة مرورية ؟

توفر وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، على مدار الساعة خدمة تتيح للجمهور، فتح البلاغات عن واقعة مرورية ، في النظام المروري والجنائي الموحد.

وتتطلب إجراءات التقديم على الخدمة من المبلغ تحديد موقع الحادثة على الخريطة، تقديم البلاغ بصور عدة ( كتابي ، تسجيل صوتي ، فيديو ، صور)، وارفاق الدليل المتوفر.

وتبدأ خطوات تقديم بلاغ مروري جديد عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بالدخول إلى قائمة البلاغات الذكية التابعة للخدمات الشرطية، واختيار خدمة فتح البلاغات المرورية ثم الضغط على زر أبدأ الخدمة.

وتنص الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة، على أن جميع البلاغات تخضع للإجراءات والقوانين المعمول بها في الدولة، ولا يجوز استخدام التطبيق بانتحال شخصيات أو أطراف أخرى، ويجب أن تكون جميع الصور والمستندات المرفقة أصلية، وتتيح الخدمة للمبلغ إدخال مرفقات صورة وصوت وفيديو.

كما توفر وزارة الداخلية ضمن خدماتها الذكية والإلكترونية، خدمة الاستعلام عن البلاغات من خلال قائمة البلاغات الذكية التابعة للخدمات الشرطية، التي توفر عرض تفاصيل البلاغ المقدم.

ويتيح التطبيق الذكي لوزارة الداخلية للمتعاملين العديد من الخدمات المرورية، التي يمكن إنجازها عبر هواتفهم النقالة من دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز خدمة المتعاملين، ومنها فتح ملف مروري، وتجديد رخصة السائق ودفع المخالفات المرورية وغيرها.

وأكدت وزارة الداخلية أن خدماتها الرقمية تم تصميمها وفق أفصل التقنيات الحديثة والتطبيقات المبتكرة في سبيل أتمتة العمل الحكومي، وصولاً إلى استكمال مراحل برامج التحول الرقمي.