شرطة دبي تقبض على صاحب فيديو "عواء الذئب"

المصدر: محمد فودة-دبي

ألقت شرطة دبي القبض على شاب آسيوي، قام بتصوير مقطع فيديو لمبنى حكومي، وإضافة صوت عواء الذئب بغرض الاستهزاء والسخرية، وقام بنشر الفيديو على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، وعليه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي ألقت القبض على شاب آسيوي نشر مقطع فيديو على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتعاطى مخدر الهيروين متحدياً الأجهزة الأمنية، واتخذت جميع الإجراءات القانونية حياله وأحالته إلى الجهات القضائية.

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد عيد محمد ثاني حارب، إن الفرق المعنية تحركت فور انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وألقت القبض على المتهم خلال ساعات فقط، وتم تحويله للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، مشيراً إلى أن مواقع التواصل ليست منابر للتباهي بالسلوكيات الشاذة.

وأهاب بعدم تداول تلك الفيديوهات في المسائل المتعلقة بتعاطي المواد المخدرة، لكونها تشكّل خطورة على صحة الفرد وحياته، وربما تجر عدداً من الأشخاص إلى تجربة التعاطي، مشدداً على أن شرطة دبي تضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه العبث بقوانين الدولة بقصد التعاطي أو الترويج أو المتاجرة، وكذلك تصوير مقاطع فيديو تسهم في نشر أفكار هدامة تضر بالمجتمع وتسهم في انتشار أفكار سلبية.

وأشار إلى أن القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصّ في المادة رقم ٢٩ على أنه «يُعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخباراً أو بيانات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها».