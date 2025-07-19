نهيان بن مبارك يزور مهرجان ليوا للرطب

زار الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات ومسابقات الدورة الـ21 من مهرجان ليوا للرطب، الذي يُقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمه هيئة أبوظبي للتراث.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن مهرجان ليوا للرطب يُعدّ منصة مميزة تحتفي بالنخيل ومنتجاته، وتسهم في الارتقاء بجودة المنتج المحلي، وتحفّز المزارعين على العناية بمزارعهم، والتنوع في زراعة النخيل إلى جانب أشجار الفاكهة، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي، ويعزز مفاهيم الاستدامة الزراعية في الدولة.

ويأتي هذا الاهتمام بالنخيل امتداداً للإرث العظيم الذي أرساه القائد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أولى الزراعة، والنخيل خصوصاً، مكانة محورية في مسيرة بناء الوطن، وجعل من دعم المزارعين وتمكينهم من أدوات الإنتاج أولوية استراتيجية للحفاظ على البيئة، وتحقيق الاكتفاء الغذائي.

ويأتي تنظيم المهرجان برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في إطار حرص سموه على دعم قطاع الزراعة والمزارعين، وتعزيز الاستدامة الزراعية والتمكين الاقتصادي للمجتمع المحلي.

واطّلع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على فعاليات المهرجان ومسابقاته اليومية المقدمة للمزارعين والزوار، وما يتضمنه من مشاركات واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، ومحال بيع الرطب، وفسائل النخيل، والمواد الزراعية، إلى جانب السوق الشعبية التي تحتضن منتجات الأسر المنتجة، وركن «حشمة المرأة وأناقتها»، ومنطقة الحرفيات، ومنطقة الأطفال، إضافة إلى المحاضرات والندوات التخصصية التي تستهدف فئة المزارعين والجمهور.

كما تفقد أجنحة الجهات الداعمة والمشاركة في المهرجان، وأعرب في ختام جولته، عن بالغ شكره وتقديره للجهات المنظمة والداعمة للمهرجان، وفي مقدمتها هيئة أبوظبي للتراث، على جهودها الكبيرة في إبراز هذا الحدث التراثي والاقتصادي المتميز، مشيداً بحُسن التنظيم وتنوع الفعاليات، وما يعكسه ذلك من التزام وطني بالحفاظ على الموروث الإماراتي وتعزيزه في نفوس الأجيال القادمة.