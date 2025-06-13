الأرشيف والمكتبة الوطنية يُقيّم منجزات خطته الاستراتيجية

عقد الأرشيف والمكتبة الوطنية خلوته القيادية لعام 2025، التي استعرض فيها أولويات استراتيجيته المؤسسية 2023-2032، وناقش خطته لمواصلة إنجاز برنامج استراتيجيته، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتطرقت الخلوة لأبرز إنجازات المرحلة السابقة، والتحديات والحلول الملائمة لها، وركزت على أهمية استلهام أرقى الممارسات العالمية، وأكثر التجارب تميزاً، وسلط الأرشيف والمكتبة الوطنية الضوء على إنجازات إداراته، والمبادرات الوطنية والمشروعات المجتمعية التي أطلقها، على ضوء توجيهات القيادة الرشيدة.