خالد بن محمد يحضر حفل استقبال بمناسبة أفراح الكتبي في أبوظبي

حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل استقبال أقامه كل من راشد عبدالله الكتبي وعبدالله مهير الكتبي وراشد محمد الكتبي، بمناسبة زفاف أنجالهم، وأعرب سموّه خلال حضوره حفل الاستقبال، الذي أُقيم في قاعة المارينا بمركز أدنيك أبوظبي، عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.

حضر الحفل، الذي تخللته الأهازيج التراثية والفنون الشعبية، عدد من المسؤولين، وجمع من المدعوين والمهنئين وأقارب العرسان.