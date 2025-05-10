مكتبة محمد بن راشد تستقبل وفداً من «الصحة ووقاية المجتمع» 

استقبلت مكتبة محمد بن راشد، وفداً رسمياً من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، برئاسة وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، الدكتور أمين حسين الأميري، بحضور عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور محمد سالم المزروعي، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجهتين في إطار دعم سعادة موظفي الوزارة، وتعزيز مصادرهم المعرفية والثقافية.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي: «نؤمن في مكتبة محمد بن راشد بأن بناء مجتمع أكثر وعياً وصحة يبدأ من تعزيز الشراكات المعرفية مع المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث يعكس هذا التعاون رؤيتنا في توظيف الثقافة والمعرفة كأدوات استراتيجية تسهم في الارتقاء بجودة الحياة، وتمكين الباحثين والمختصين من الوصول إلى أفضل الممارسات والتشريعات الطبية المعتمدة في الدولة». وتابع: «نفخر بأن تكون المكتبة اليوم حاضنة للمعرفة الطبية، ومنصة داعمة لتطوير الكوادر الصحية، من خلال ما نوفره من مصادر بحثية متقدمة، وبنية تحتية معرفية رائدة، ومرافق تناسب جميع أفراد المجتمع، ومن بينهم أصحاب الهمم».

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري، أن التعاون مع مكتبة محمد بن راشد يعدّ نموذجاً وطنياً متقدماً لتكامل المعرفة والصحة، ويعكس التزام الوزارة بترسيخ بيئة داعمة للبحث والتطوير، وتعزيز جاهزية الكوادر الصحية، من خلال تمكينهم من الوصول إلى مصادر معرفية موثوقة وحديثة، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تنسجم مع رؤية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في بناء منظومة صحية قائمة على الابتكار والمعرفة والبحث العلمي، بما يعزز جودة الحياة في الدولة، حيث إن المكتبة شريك استراتيجي في زيادة الوعي بالسياسات الصحية وتعزيز الثقافة المجتمعية، ما يسهم في ترسيخ ممارسات صحية قائمة على الأدلة والمعايير الدولية.

وخلال الزيارة اطلع الوفد على مرافق المكتبة التي تضم تسع مكتبات متخصصة تغطي مختلف المجالات العلمية والثقافية، إلى جانب معرض الذخائر الذي يحتضن مخطوطات نادرة، ومعرض الصحافة العربية الذي يُوثّق تطور الإعلام في المنطقة. كما تم استعراض الخدمات المتوافرة للطلاب والباحثين، مع التركيز على دعم طلاب التخصصات الطبية، حيث توفر المكتبة ما يزيد على 28 ألف دورية متنوعة، إلى جانب قواعد بيانات معرفية تحتوي على مليار مصدر رقمي، من ضمنه ستة ملايين رسالة ماجستير ودكتوراه، في حين تضم المكتبة أكثر من 23 ألف مصدر في المجال الطبي، و40 مجلة طبية بلغات عدة.

وتحتضن مكتبة محمد بن راشد نحو مليار مصدر إلكتروني، من ضمنها نحو 161 مليون دورية متنوعة مطبوعة ورقمية. وتتنوع هذه المصادر المعرفية بين الكتب الإلكترونية والصوتية، والمجلات والصحف الإلكترونية، والتقارير والمقالات والأبحاث والرسائل العلمية، والوسائط المتعددة، إضافة إلى ثماني قواعد بيانات متخصصة.

محمد المزروعي:

نؤمن في مكتبة محمد بن راشد بأن بناء مجتمع أكثر وعياً وصحة يبدأ من تعزيز الشراكات المعرفية مع المؤسسات الوطنية.

أمين الأميري:

التعاون مع مكتبة محمد بن راشد يعدّ نموذجاً وطنياً متقدماً لتكامل المعرفة والصحة، ويعكس التزام الوزارة بترسيخ بيئة داعمة للبحث والتطوير.