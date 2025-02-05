منصور بن زايد يفتتح قاعة سرور بن محمد في «الأرشيف».. احتفاءً بمسيرته الوطنية

افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، يرافقه سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، قاعة الشيخ سرور بن محمد في مبنى الأرشيف والمكتبة الوطنية، التي خُصّصت لتوثيق مسيرة سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وإنجازاته التاريخية، واطّلع سمو الشيخ منصور بن زايد على محتويات القاعة، التي تضم وثائق مكتوبة، وأفلاماً وثائقية تحكي جوانب من سيرة سمو الشيخ سرور بن محمد برفقة المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

يأتي إنشاء القاعة انطلاقاً من اهتمام «الأرشيف» بجمع ذاكرة الوطن وحفظها، وحرصه على جمع الوثائق والسجلات التاريخية بوصفها أصولاً وطنية ثمينة، والوثائق الشخصية التاريخية التي تُحفظ للأجيال بهدف تعزيز الهوية الوطنية، وضمان استدامة المعرفة وإثرائها.

وتضاف هذه المقتنيات الثمينة إلى الرصيد الأرشيفي لقيمتها التاريخية، التي تثري ذاكرة الوطن بالمعلومات التاريخية في مختلف المجالات، ما يجعلها تكمل الوثائق التاريخية التي يقتنيها الأرشيف والمكتبة الوطنية.

ويتجلى في قاعة الشيخ سرور بن محمد اهتمام الأرشيف بتقديم الوثائق والسجلات التاريخية رقمياً، بوساطة التقنيات الحديثة والمتطورة، بأشكالها التقليدية.

وتحتوي القاعة على وثائق مكتوبة، وأفلام وثائقية تحكي جوانب من سيرة سمو الشيخ سرور بن محمد برفقة المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إذ حاز سمو الشيخ سرور بن محمد ثقة الشيخ زايد منذ تسلمه حكم إمارة أبوظبي.

وتقدم القاعة للزوار صفحة مهمة من تاريخ الدولة، تكشف عن جهود أحد رجالاتها الذين لهم بصماتهم الخالدة، إذ تحتوي أيضاً على سيرة ذاتية لسمو الشيخ سرور، وأهم المناصب التي شغلها في الفترة من 1966 إلى 2003، وتُعرض على عدد من الشاشات الجدارية الكبيرة أفلام وثائقية، يحكي فيها سموه عن جوانب من رفقته للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أثناء نهضة دولة الإمارات وازدهارها، ويشيد بمسيرة الدولة المظفرة في ظل قيادتها الرشيدة، وفي القاعة بعض مقتنيات سموه.

ويأتي تخصيص قاعة لسمو الشيخ سرور بن محمد بمقر الأرشيف إثراء لمجتمعات المعرفة، وعرفاناً بالدور الوطني الذي أداه سموه في مسيرة نهضة الإمارات وتقدمها وازدهارها، وتعد القاعة نافذة تطل منها الأجيال على إنجازات الرجال المخلصين، والقادة الذين لم يدخروا جهداً في سبيل الوطن، ما يعزز في نفوسهم الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة، ويرسخ لديهم الهوية الوطنية.