«سما دبي» تنقل أجواء «شتا حتا» بباقة من البرامج المباشرة

باقة من البرامج النوعية أعدتها مؤسسة دبي للإعلام لمتابعي قناة «سما دبي»، لتعكس جماليات منطقة حتّا وتفاصيلها ومميزاتها الطبيعية والتاريخية والثقافية، وللتعريف بتراثها الغني وما تمتاز به من عادات وتقاليد، وما تزخر به من معالم سياحية وطبيعة جبلية آسرة، تجذب الزوار من محبي الطبيعة والمغامرة من مختلف أنحاء دولة الإمارات ومن خارجها.

وتأتي برامج «سما دبي» في إطار مشاركة «دبي للإعلام» في مبادرة «شتا حتا 2024»، وضمن مهرجان «شتانا في حتا» الذي ينظمه «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وبإشراف اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا، وفي سياق تغطية «دبي للإعلام» لفعاليته المختلفة، وهو ما ينسجم مع توجيهات حكومة دبي الرامية إلى تعزيز مكانة منطقة حتّا، بما يتناسب مع قيمتها التاريخية وما تحتويه من مواقع أثرية، كونها تشكّل واحدة من أبرز الوجهات السياحية في الإمارة، كما تعكس جهود المؤسسة الداعمة لأهداف «خطة دبي الحضرية 2040»، وجهود الترويج السياحي لمنطقة حتّا، وإمارة دبي عموماً.

وبالتزامن مع المهرجان الذي يستمر حتى 12 يناير 2025، يتابع مشاهدو قناة «سما دبي» برنامج «المندوس - حتا»، الذي يقدّمه الإعلامي عبدالله إسماعيل من قلب طبيعة حتا الساحرة، وفيه يتيح للجمهور فرصة المشاركة في مسابقات البرنامج التي تُعرض بأجواء ملأى بالحماسة والتشويق يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

كما تعرض القناة برنامج «بِشارة حتا»، الذي يُبث على الهواء مباشرة من الاستوديو الخاص به في منطقة المهرجان في حتّا، ليعكس ثراء التراث المحلي من خلال مجموعة متنوعة من المسابقات التراثية. وخلال حلقات البرنامج الذي تعدّه نداء سليمان ويقدّمه أحمد عبدالله وميثاء محمد، سيتم اختيار اثنين من الجمهور للمنافسة في الإجابة عن مجموعة متنوعة من الأسئلة، ومن يحصل على أكبر قدر من النقاط يكون الفائز بالمسابقة.

ويرصد «مساء دبي - حتا» عبر فقراته وتقاريره المتنوعة أبرز الأحداث والفعاليات التي تشهدها منطقة حتا، مقدماً من خلالها دليلاً شاملاً لأنشطة المهرجان، كما يستضيف البرنامج، وهو من تقديم ميثاء إبراهيم، وسماح العبار، وديالا علي، ووليد المرزوقي، وعبدالله الغامدي، مجموعة من الضيوف المميزين للحديث عن مميزات منطقة حتا وتراثها وعاداتها وتقاليدها.

ويلتقي أحمد الكتبي، عبر برنامج «بنشدك في حتا»، مع زوار المنطقة، ليرصد في أجواء ملأى بالمتعة والمرح انطباعاتهم عن مدينة حتا، ويتعرّف إلى أبرز الأماكن التي قضوا فيها أوقاتهم، وفي الوقت نفسه يختبر البرنامج ما يمتلكه الزوار من معلومات عامة عن المنطقة. وفي إطار مواكبة فعاليات المهرجان، أفردت «سما دبي» مساحة خاصة للأطفال من خلال برنامج «أبطال حتا»، الذي تعده شمسة المرزوقي ويقدّمه خالد الحمادي في أجواء ترفيهية وتعليمية ممتعة، حيث يوفر البرنامج للأطفال فرصة المشاركة في تحديات وألعاب مختلفة، تختبر مهاراتهم الذهنية والبدنية.