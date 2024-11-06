منصور بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة عبدالرحيم أبوالشوارب

قدّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى عبدالرحيم عبيد أبوالشوارب، وذلك خلال زيارة سموّه مجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان.