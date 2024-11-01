«تحدي دبي للتجديف».. فعالية فريدة عند سد حتا

يقدّم «تحدّي دبي للياقة»، هذا العام، تجربة استثنائية للباحثين عن المغامرات والتشويق بعيداً عن صخب المدينة، وقضاء يوم ممتع لا يُنسى في الهواء الطلق، خلال الدورة الثانية من «تحدي دبي للتجديف» برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

ويبدأ يوم غد السبت بيوم حافل بالمغامرات في الهواء الطلق، إضافة إلى جلسات تدريبية مخصصة للصغار، وجلسة يوغا هادئة على لوح التجديف وتتوافر جميع الأدوات اللازمة، بما في ذلك ألواح التجديف عالية الجودة، وسترات النجاة، وقوارب الكاياك لجلسات التجديف الجديدة، دون أي تكلفة إضافية. ولقضاء يوم مريح على الماء، يمكن للمشاركين ارتداء ملابس السباحة المريحة مع إحضار المستحضرات الواقية من الشمس. كما ستقام جميع الأنشطة في المياه، لذلك تذكروا إحضار ملابس بديلة إذا لزم الأمر.