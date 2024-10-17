خالد بن محمد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالله الظاهري

حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، حفل استقبال أقامه محمد سالم التاجر الظاهري، بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة فيصل جمعة سهيل الكعبي.

وأعرب سموه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة. ورافق سموه خلال حضور حفل الاستقبال، الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

وحضر حفل الاستقبال الذي أقيم أمس في فندق إرث في أبوظبي، عدد من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمع من المدعوّين.