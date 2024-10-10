منصور بن محمد يشهد تخريج طلبة كليات التقنية العليا في دبي

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، احتفال كليات التقنية العليا في دبي بتخريج دفعة عام 2024 تحت شعار «تمكين العقول.. صناعة المستقبل»، الذي أقيم أمس بقاعة كوكاكولا أرينا بدبي.

وكرّم سموه 34 من أوائل الخريجين الحاصلين على تقدير امتياز، وامتياز مع مرتبة الشرف، ضمن خريجي الدفعة البالغ عددهم 432 خريجاً وخريجة.

وتقدم مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور فيصل العيان، في كلمة مجلس أمناء الكليات، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة لدعمها كليات التقنية العليا، ما عزز مسيرة نجاحها وتميزها في إعداد كفاءات نوعية في مختلف المجالات الحيوية. وقال: «نحتفي اليوم بشباب الوطن، كوكبة جديدة من خريجي كليات التقنية العليا بدبي دفعة 2024 تحت شعار (تمكين العقول.. صناعة المستقبل)، مخرجات تم تأسيسها بما يتوافق مع رؤى القيادة الرشيدة»، مشيراً إلى أن مجمع كليات التقنية منذ تأسيسه حرص على أن يكون منصة لإعداد القوى البشرية التي تسهم بشكل فعال في بناء منظومة اقتصادية راسخة الأركان.

من جهتهم، عبّر الخريجون في كلمتهم عن سعادتهم بتخرجهم، وفخرهم بانتمائهم لكليات التقنية العليا التي أعدتهم بكل جاهزية، ومكنتهم من المهارات والمعارف ليكونوا قادرين على التحدي والمنافسة وإثبات ذاتهم، وتقدموا بأسمى معاني التقدير والشكر والعرفان للقيادة الرشيدة، لما تحيطهم به من دعم دائم وحرص على تمكينهم من تحقيق طموحاتهم العلمية والاستعداد للمستقبل.

وتضمنت كلمة الخريجين كل مشاعر الشكر والامتنان لمن شاركهم طريق الدراسة والنجاح، من أولياء أمورهم الذين قدموا لهم كل الرعاية والاهتمام، وكانوا إلى جانبهم في مراحل حياتهم، وأساتذتهم الذين أدوا رسالتهم بكل أمانة، وكانوا وراء نجاحهم وتفوقهم العلمي. وفي ختام الحفل، تم التقاط الصورة التذكارية لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مع الخريجين والخريجات، إذ بارك لهم سموّه نجاحهم وتفوقهم، متمنياً لهم كل التوفيق في حياتهم.