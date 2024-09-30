نهيان بن مبارك: مستقبل الدول المشرق ينطلق من أفكار أبنائها الموهوبين

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن «المستقبل المشرق للدول والشعوب ينطلق من أفكار ورؤى أبنائها الموهوبين في المجالات المختلفة، وهو ما يعمل من أجله صندوق الوطن، عبر عشرات بل مئات المبادرات الخلاقة، لتفعيل قدرات أبناء الوطن وتمكينهم».

وأعرب خلال تكريم طلاب الجامعات الفائزين بجوائز البحوث الطلابية في مجال الاستدامة، أول من أمس، عن ثقته الكاملة بأن شباب الإمارات سيكونون قوة خلاقة في المجتمع، وستكون لدى كل منهم رؤية واضحة للمستقبل، مع التزامهم الكامل بالقيم الأصيلة، سواء في القدرة على التعلم المستمر، أو البحث عن الأفكار الجديدة، أو السعي نحو التفوق والتميز في العمل، أو إحداث التغيير الدائم نحو الأفضل.

وكرّم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، طلاب الجامعات الإماراتية الفائزين بالجوائز الذهبية والفضية والبرونزية، في مجال البحوث الطلابية، المخصصة لمواجهة التغير المناخي والاقتصاد الدائري، وما يتعلق بقيم الاستدامة. ويأتي التكريم تقديراً لجهود الطلاب الجامعيين، الذين قدموا عدداً كبيراً من المشروعات البحثية، التي تركّز على موضوعات حيوية تتعلق بالاستدامة، خلال مشاركتهم في المسابقة، التي أطلقها صندوق الوطن أخيراً، وشاركت فيها الجامعات الإماراتية.

وأشار الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إلى حرص صندوق الوطن على إطلاق هذه النوعية من المسابقات، التي تشجع أبناء وبنات الإمارات من طلاب الجامعات على استكشاف مجالات مثل الاقتصاد الدائري، وتغير المناخ، والاستدامة الاجتماعية، واستيعاب هذه القضايا والإسهام في وضع حلول مقترحة لها من أجل مستقبل مشرق للبشرية. وأوضح أن المسابقة ركزت على تعزيز الوعي البيئي بين الشباب، لاسيما طلاب الجامعات، والإسهام في تطوير جيل جديد متمكن في مجال الاستدامة ومتعهد بنشرها.

وفاز بالجائزة الذهبية، طلاب جامعة الإمارات العربية المتحدة: نورة الدرعي، ولين أحمد طيارة، وليال إبراهيم، ومها المهيري، الذين قدموا بحثاً تناول تغير المناخ، بعنوان «تصميم محولات ذات سبعة مستويات لأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية».

وفاز طلاب جامعة الشارقة: معاذ أحمد فلاحي، وراشد الشامسي، وعبدالله الفيحان، وصلاح مهدي، وعبدالله جاسم آل علي، بالجائزة الذهبية عن بحثهم المتميز «نحو طرق مستدامة: تحسين أداء رصف الأسفلت باستخدام إضافات الستايروفوم والمطاط المعالج والمفعل (RAR)».

وفاز طلاب الجامعة الأميركية في الشارقة: لميس بوقس، وأمان ميمون، ولطيفة الشلاحي، وندى ناصر، وخليفة الظهوري، بالجائزة الفضية عن بحثهم المتعلق بـ«استخلاص الليثيوم من البطاريات المستهلكة المعتمدة على الليثيوم».

وحصد هشام كاظم، من الجامعة الأميركية في الشارقة الجائزة الفضية عن بحث «تحديد المصادر، مسار العودة، وتوقعات PM2.5 للسيطرة على تلوث الهواء».

أما طالبات جامعة أبوظبي: نورة العلوي، وسمية الشامسي، وزينب أبوعودة، وشروق رمضان، ونور سلام، فنلن الجائزة الفضية عن بحث «حصاد ذكي للنخيل المستدام مع تصنيف نوع وثمرة التمر بواسطة التعلم العميق». وفازت طالبات جامعة الإمارات: ريم راشد النعيمي، وخديجة عبدالولي، ومها الغيثي، وروضة عبدالرحمن، وهند المطوع، بالجائزة البرونزية عن بحثهن «إعادة تدوير ألياف الكربون لتقوية البوليميرات والبلاستيك المستدام».

وحصلت طالبات الجامعة الأميركية في الشارقة: حصة السويدي، وروضة الهاجري، وسارة الحمادي، ومريم الجسمي، على الجائزة البرونزية عن بحث «تصنيع عزل رغوي من الفينول باستخدام مواد خام بيولوجية».

أما الطالبة اليازية المرزوقي، من جامعة الإمارات، ففازت بالبرونزية عن بحثها «استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحديد مناطق مخاطر الفيضانات في رأس الخيمة للتخطيط العمراني».

وفاز طلبة جامعة الشارقة: آمنة المرشد، وفاطمة المازمي، وماجد البستكي، بالبرونزية عن بحثهم حول «منتجع الفلج: حيث تلتقي الزراعة بالعمارة».