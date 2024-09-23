مبادرة «مؤسسات بلا بلاستيك» تنشر التوعية ببدائل صديقة للبيئة

أطلقت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، مبادرة «مؤسسات بلا بلاستيك»، بهدف زيادة الوعي بمخاطر البلاستيك على البيئة، وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية للحد من استخدام البلاستيك والانتقال لبدائل صديقة للبيئة.

وجاء الإعلان عن المبادرة خلال فعالية «نظافة البيئة مسؤولية وطنية»، تزامناً مع اليوم العالمي لتنظيف البيئة، التي نظمها برنامج شما محمد للتثقيف البيئي، ومبادرة «ريشة وفنان»، بالتعاون مع مجموعة تدوير والصندوق الدولي للرفق بالحيوان، بمشاركة طالبات جامعة الإمارات، وفريق من مجلس شباب المؤسسات، وتطوعك انتماء، وسبع مدارس حكومية وخاصة.

وخلال الفعالية، قدم طلاب مدرسة جبل حفيت عرض أزياء مبتكراً، باستخدام مخلفات البيئة. كما استعرضت المدارس المشاركة إبداعاتها في مجال إعادة التدوير. وتنافس الطلاب في مسابقة رسم وتصميم ابتكارات من زجاجات المياه البلاستيكية، وجلسة حوارية مع الطلبة لرفع الوعي بأهمية نظافة البيئة.