تعاون بين الشبكة العربية للإبداع و«اتحاد الإعلام الإلكتروني»

وقّع الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، الرئيس الأعلى للشبكة العربية للإبداع والابتكار، اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني، ممثلاً برئيسه فيصل بن خليفة الصواغ.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الإعلامية، بهدف دعم المبادرات الإبداعية، وتعزيز دور الإعلام الإلكتروني في العالم العربي.

حضر توقيع الاتفاقية، رئيس مجلس إدارة الشبكة العربية للإبداع والابتكار الدكتور محمود عبدالعال فرّاج، والأمين العام للشبكة فهد فايز العملة، وعضو مجلس الإدارة خالد العساف، وعدد من أعضاء وكوادر الشبكة في الإمارات.

وأكد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي أهمية التعاون مع الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني، لدعم مسيرة الابتكار في العالم العربي، مشيراً إلى أن هذه الشراكة، ستسهم في تطوير الإعلام الإلكتروني، ليواكب التغيّرات السريعة في المشهد الإعلامي العالمي.

من جانبه، أشاد الصواغ بأهمية الاتفاقية، معتبراً أنها خطوة مهمة نحو توحيد الجهود بين المؤسسات العربية، لدعم الابتكار، وتطوير المحتوى الإعلامي الإلكتروني.