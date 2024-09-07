«كهرباء ومياه دبي» تختتم المخيم الصيفي لأصحاب الهمم والأيتام

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي المخيم الصيفي لأصحاب الهمم والأيتام خلال الفترة من 31 يوليو إلى 22 أغسطس الماضي. واشتمل المخيم على ورش عمل وجولات تعليمية إلى متحف المستقبل وبرواز دبي، بمشاركة 60 طالباً من أصحاب الهمم والأيتام، بهدف تطوير مهاراتهم في مختلف المجالات، ورفع مستوى وعيهم حول الاستدامة.

وينسجم المخيم مع جهود الهيئة المتواصلة لتمكين الشباب وتأهيلهم، وصقل مهاراتهم ليكونوا الجيل المقبل من قادة الاستدامة. وتحرص الهيئة على استثمار وقت الطلبة والشباب بصورة إيجابية وآمنة، والارتقاء بخبراتهم ومعارفهم، بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع. وتولي الهيئة أهمية بالغة لدمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع، وتنمية شغفهم ومواهبهم بالإبداع والابتكار والفنون، وإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم، وتشجيعهم على التعلم المستمر، بما يمكّنهم من الانخراط بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كأفراد قادرين على الإنتاج والإبداع.