دورة ثالثة من «مهرجان البدر» 12 سبتمبر الجاري

تحت رعاية سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وبالشراكة مع وزارة الثقافة، تنطلق الدورة الثالثة من «مهرجان البدر» خلال الفترة من 12-26 سبتمبر في مركز الفجيرة الإبداعي.

ويستعرض المهرجان في دورته هذا العام، والذي يقام تزامناً مع ذكرى المولد النبوي الشريف، عدداً من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تسلّط الضوء على عرض ملامح السيرة النبوية الشريفة للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، والقيم الدينية والمفاهيم الإسلامية المتعلقة بها، كما يهتم المهرجان بعرض جانب تميّزت به مختلف أشكال الفنون الإسلامية عبر سلسلة من ورش العمل والمعارض الفنية المصاحبة للمهرجان.

تشارك في «مهرجان البدر» في نسخته الثالثة هذا العام، مجموعة من فرق الإنشاد الديني والمديح النبوي من مختلف الدول العربية والإسلامية، وفرق المالد الإماراتية، التي تبرز طرق الاحتفال بالموروث الديني والثقافي لمختلف الشعوب الإسلامية بهذه المناسبة الدينية.