أحمد بن حميد يقدّم واجب العزاء في وفاة خالد بن فيصل القاسمي

قدّم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أمس، واجب العزاء إلى الشيخ الدكتور فيصل بن خالد القاسمي، في وفاة نجله المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن فيصل بن خالد القاسمي، وذلك في مجلس العزاء بمنطقة النوف.

وأعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدّم واجب العزاء إلى جانب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ حميد بن عبدالله النعيمي، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة، يوسف محمد النعيمي، وعدد من كبار المسؤولين.