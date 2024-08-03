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أفراح الجميري في دبي
وسط أجواء من الفرح والبهجة، استضاف مجلس أم سقيم في دبي حفل زفاف أحمد محمد الجميري. وحضر الحفل حشد من الأهل والأصدقاء الذين باركوا للعريس وتمنوا له في هذه المناسبة السعيدة الرفاه والبنين. دامت دياركم عامرة بالأفراح، وأجمل التهاني والأماني للعروسين.
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