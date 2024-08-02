بهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى أبناء موظفي الإدارة

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، مبادرة «يوم مع والدي»، وهي مبادرة صيفية لأبناء الموظفين في مقر العمل، تهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الأبناء من خلال تعريفهم بدور الآباء والأمهات في مقر العمل بالإدارة.



وأفاد مدير عام الإدار العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، بأن الإدارة تستهدف من إطلاق المباردة «توفير فرصة لأبناء الموظفين والموظفات للاطلاع على العمل الذي يقومون به الآباء والأمهات من موظفي الإدارة، والتعرف على الدور الذي يلعبونه خلال ساعات العمل، إضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الروابط العائلية وتعزيز الفهم المتبادل بين الأبناء والوالدين».



وأضاف: «إن المبادرة تبين للأبناء حجم العمل الذي يؤديه الوالدان والمجهود الذي يبذلانه من أجل أبنائهم في أقسام الإدارة المختلفة والمنافذ البحرية والبرية والجوية»، لافتاً إلى أن الأبناء يقضون يوم عمل كاملاً من الصباح حتى انتهاء الدوام إلى جانب الآباء أو الأمهات من الموظفين، وينفذ الابن ما يؤديه والده أو والدته من أعمال في الوقت نفسه، ويتعايشون في أجواء الوظيفة. وجاء الإعلان عن المبادرة خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أمس، بحضور المدير العام للإدارة، الفريق محمد أحمد المري، ونائب المدير العام اللواء عبيد مهير بن سرور. وتبدأ المبادرة بتحدد يوم واحد من كل أسبوع خلال فترة الفترة من 12 من أغسطس حتى نهاية العطلة الصيفية لتنفيذ المبادرة، حيث تدعو الإدارة أبناء الموظفين الذين يتراوح أعمارهم بين ثمانية أعوام و 16 عاماً للمشاركة في النشاط العملي اليومي، ويُستضاف الأطفال في مقر العمل لفترة زمنية محددة وفقًا لبرنامج محدد.



وتخصص الإدارة برنامجاً تعريفياً خاصاً للأطفال، يشمل جولة في أقسام المكاتب والمرافق المختلفة في المقر الرئيسي، وشرح مبسط للوظائف المختلفة التي يقوم بها الوالدين، وكذلك يشمل البرنامج أنشطة تعليمية وترفيهية مثل ورش العمل المختلفة وألعاب الفريق والأنشطة الحركية، إضافة إلى ذلك توفر الإدارة وجبات غداء للأطفال وفقًا لتفضيلاتهم واحتياجاتهم الغذائية. وحددت الإدارة معايير عدة للمبادرة، إذ يجب أن يكون الأبوان موظفين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وكذلك يجب أن يتم تقديم طلب للمشاركة في المبادرة لقسم المسؤولية المجتمعية بإدارة التسويق والاتصال الحكومي قبل الموعد المحدد.



وتوفر المبادرة موظفين لمرافقة الأطفال والاهتمام بهم خلال فترة المبادرة، إضافة إلى توفير بيئة آمنة ومناسبة للأطفال في مقر العمل، وكذلك منح الموظف المشارك في المبادرة ساعتين سعادة تعزيزاً للتلاحم الأسري، وتمنح الإدارة شهادة شكر تحمل عبارة "شكراً والدي" مقدمة من الطفل المشارك تقديراً للدور الذي يقوم به الوالدين من خلال الوظيفة لتأمين العيش الجيد لهم.