شباب وشابات من الإمارات في برنامج تمكين «قادة المستقبل» بسنغافورة

شارك شباب وشابات من الإمارات إلى جانب زملائهم من الدول الأخرى في الدورة الجديدة من برنامج تمكين «قادة المستقبل»، الذي يقام في سنغافورة على مدى أسبوعين لتبادل الآراء، والتطوير الذاتي، والعمل الجماعي، والتفكير الابتكاري، وتعزيز القيم والمعايير، والتعامل مع تحديات المستقبل، ما يسهم في تأهيل مجموعات من أجيال المستقبل، وفق معايير عالمية للقيادات الشابة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، وصقل المهارات الشخصية للمشاركين، وتعزيز الاعتماد على النفس، وترسيخ مفاهيم العمل الجماعي وروح الفريق الواحد والمهارات القيادية لأجيال المستقبل، وتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية.

كما يهدف البرنامج إلى الإسهام في إعداد جيل يكتسب مهارات القيادة والقدرات والمهارات الشخصية، واكتساب معارف وممارسات من أجل تعزيز الثقة بالنفس لتحقيق الطموحات، ورفع مستوى المهارات القيادية، مثل القدرة على الحوار البناء والاستماع ومواجهة التحديات من خلال البرامج المكثفة، وتطوير مهاراتهم القيادية في التعامل معها.

وتتوزع فعاليات البرنامج على مدى أسبوعين، إذ خُصص الأسبوع الأول لدروس في التكنولوجيا والابتكار، ويتضمن زيارات لمؤسسات سنغافورية ومعاهد وأكاديميات، ودراسة موضوعات الاقتصاد الأخضر والحياة المستدامة ولغات البرمجة والاستكشاف.

وتم تخصيص الأسبوع الثاني ليركز على مهارات القيادة والأعمال عبر زيارات لمصانع ومؤسسات وشركات ومتاحف سنغافورية.