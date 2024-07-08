شراكة بين «دبي للإعلام» و«إن إي بي»

وقعت «دبي للإعلام» مذكرة تفاهم مع مجموعة «إن إي بي»، بهدف تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في العديد من المجالات الإعلامية.

وتأتي المذكرة في إطار الجهود التي تبذلها «دبي للإعلام» لدعم قدراتها اللوجستية والفنية، وتطوير صناعة المحتوى الذي تقدمه عبر قنواتها التلفزيونية والرقمية، وهو ما ينسجم مع توجهاتها بأن تكون «الأقرب إلى الجمهور».

وتنص مذكرة التفاهم التي وُقعت على هامش مشاركة «دبي للإعلام» في فعاليات الدورة الـ22 من منتدى الإعلام العربي التي اختتمت فعالياتها أخيراً، في مركز دبي التجاري العالمي، على توطيد علاقات التعاون بين الطرفين للاستفادة من الأدوات الرقمية والتكنولوجية والموارد البشرية التي توفرها المجموعة لدعم عمليات النقل الخارجي لـ«دبي للإعلام» داخل حدود دولة الإمارات وخارجها، ما يسهم في تعزيز قدرات المؤسسة الإنتاجية والتشغيلية، ويبرز إمكاناتها في تغطية الفعاليات بجودة عالية.

كما تتيح المذكرة لـ«دبي للإعلام» فرصة الاستفادة من مركز «إن إي بي» المستقبلي، والربط العالمي بمرافق المجموعة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في «دبي للإعلام»، سالم باليوحة، أهمية هذه المذكرة ودورها في دعم صناعة المحتوى الإعلامي، وتقديمه للجمهور وفق أفضل المعايير العالمية.

وقال: «تسعى (دبي للإعلام) من خلال برامجها التلفزيونية والإذاعية المتنوعة إلى تطوير صناعة المحتوى الإعلامي الذي يعد حالياً من أهم القطاعات الإعلامية سريعة النمو، إذ تبذل جهوداً عالية لتطوير إمكاناتها، ورفع مستوى قدراتها اللوجستية، وتنمية مهارات كوادرها البشرية وتأهيلها لإنتاج محتوى إعلامي راقٍ قادر على مواكبة الطموحات التنموية الكبيرة لدبي والإمارات».

وأوضح باليوحة أن الشراكة مع «إن إي بي» تشكل خطوة جديدة في إطار حرص «دبي للإعلام» على تحقيق أهداف استراتيجيتها الرامية إلى النهوض بالقطاع الإعلامي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لصناعة المحتوى، مضيفاً: «تتيح مذكرة التفاهم إمكانية تطوير عمليات بث قنواتنا التلفزيونية والإذاعية وتوسيع نطاقها على المستوى العالمي، ما يعكس مكانة (دبي للإعلام) كواحدة من أبرز وأكبر المؤسسات الإعلامية في الإمارات والمنطقة.

من جانبه، عبر رئيس «إن إي بي» سنغافورة والهند والشرق الأوسط، سعيد إزادي، عن سعادته بالتعاون مع «دبي للإعلام» للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المجموعة.

وقال: «تتمتع مجموعتنا بقدرات عالية تمكنها من تقديم تشكيلة من الخدمات المتخصصة في الإنتاج التلفزيوني المباشر، والنقل الخارجي، وخدمات الفيديو حسب الطلب، والإنتاج الافتراضي، وغيرها، ما يساعدنا على تعزيز علاقات الشراكة مع (دبي للإعلام) بهدف تمكين فرقها وطواقمها من التعامل مع كل المعدات المتطورة، والاستفادة من خدماتنا لتطوير خبراتهم في نقل الأحداث والفعاليات الخارجية، سواء داخل الإمارات أو خارجها».