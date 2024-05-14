مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تكرّم الفائزين بجوائزها

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الإمارات حريصة كل الحرص على دعم الإبداع والمبدعين في كل المجالات، لإيمانها بأن النهضة والازدهار لا تكتمل عناصرها إلا من خلال الأفكار الخلّاقة والرؤى المبدعة، لذا تحرص دائماً على رعاية الموهوبين في كل المجالات.

جاء ذلك خلال تكريم الفائزين بجوائز مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون والشركاء التعليميين لعام 2023 في مجالات تصميم المجوهرات، والفنون التشكيلية، وفنون الأداء، والتصميم المستدام.

وشملت قائمة الفائزين كلاً من بدرية عبده سالم الفائزة بمنحة التصميم بالشراكة مع ليكول الشرق الأوسط مدرسة فنون صياغة المجوهرات بدعم من فان كليف أند آربلز، خريجة جامعة الشارقة، وسرّاء عبدالعزيز الشحي الفائزة بجائزة الفنون البصرية عن عملها «حلم صغير»، خريجة جامعة زايد، ومحمد جمعة الدرمكي وفريق عمل «رِهاب» الفائزين بجائزة الإبداع بالشراكة مع جلف كابيتال، من أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، وسارة علي المحمود ومريم هشام القاسم، الطالبتين في الجامعة الأميركية في الشارقة، اللتين فازتا بجائزة التصميم المستدام من «توتال» عن عملهما «المدينة المؤقتة».

وقالت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، هدى إبراهيم الخميس: «نثمّن الدور الكبير الذي يؤديه شركاؤنا في مسيرة تعاوننا المستدام وسعينا معاً للاحتفاء بالتميّز وتقدير المبدعين الإماراتيين والاستثمار في الشباب، من خلال جوائز المجموعة ومنحها وبرامجها السنوية للابتعاث والتدريب في أبرز دور التصميم والأزياء، بما يتيح لطلبة وخريجي الفنون والتصميم والفنانين الناشئين، فرص التطوير المهني والنمو في مجالات التخصص المختلفة، تمكيناً للاقتصاد الإبداعي والصناعات الثقافية في الدولة، وانسجاماً مع توجهاتها الصديقة للبيئة في عام الاستدامة».