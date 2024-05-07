عمار بن حميد النعيمي يُعزّي سيف الشعفار في وفاة زوجته

قدّم سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى حرم الفريق سيف بن عبدالله الشعفار، ووالدة عبدالله سيف عبدالله الشعفار، وأخت كل من عبدالله ومحمد وعلي أحمد الحباي، وذلك خلال زيارة سموّه مجلس العزاء بأم سقيم في إمارة دبي.

وأعرب سموّ ولي عهد عجمان عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.

رافق سموّه في تقديم واجب العزاء، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة يوسف محمد النعيمي، وعدد من كبار المسؤولين.