3000 عدّاء في «السباق الأخضر»

شهد سباق «دبي للاستثمار» الأخضر (جرين ران 2024) إقبالاً لافتاً من جميع فئات المجتمع، أمس، إذ سجل مشاركة أكثر من 3000 عدّاء.

وعبّر المشاركون من كل الأعمار عن التزامهم بالاستدامة في النسخة الثالثة من السباق الأخضر، الذي نظم داخل مجمع دبي للاستثمار أمس، مؤكدين أهمية الحدث في التشجيع على اعتماد أسلوب حياة أكثر صحة، وتعزيز التفاني والعمل الجماعي لتحقيق الاستدامة على مرّ الأجيال.

وفي ظل النجاح الكبير الذي حققه الحدث الرياضي المجتمعي خلال السنوات السابقة، شهدت نسخة هذا العام زيادة في إجمالي عدد المشاركين. وشهدت سباقات الجري لمسافة ثلاثة وخمسة كيلومترات إقبالاً كبيراً، ما يُشكل دلالة واضحة على جهود «دبي للاستثمار» المتواصلة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية والارتقاء بمهمتها المتمثلة في التشجيع نحو تحقيق مستقبل أكثر اخضراراً وذكاءً مع مرور كل عام.

وأمضى المشاركون من جميع مستويات اللياقة البدنية والأعمار والقدرات، صباح أمس في مضمار الجري، وبعد ذلك استمتعوا بالعديد من الأنشطة الصديقة للبيئة والترفيهية والهدايا المستدامة والمجانية التي تم توزيعها على جميع المتسابقين.

ووزّعت جوائز نقدية على أفضل 20 متسابقاً في فئات الذكور والإناث والشباب.

وضمن جهود الاستدامة والحفاظ على البيئة، شجعت «دبي للاستثمار» المشاركين على إحضار قوارير مياه قابلة لإعادة الاستخدام.