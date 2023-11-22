حمدان ومكتوم بن محمد يقدّمان واجب العزاء في وفاة والدة صقر غباش

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، واجب العزاء إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، في وفاة والدته، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في إمارة رأس الخيمة.

وأعرب سموّه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها جميل الصبر وحُسن العزاء.

كما قدّم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء إلى صقر غباش، في وفاة والدته، سائلاً الله العليّ القدير أن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.