المرحلة الثالثة لـ «تحدي قمم الإمارات» تنطلق السبت في الفجيرة

أعلن اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وشركة «إيفرست للرياضة»، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، إطلاق منافسات المرحلة الثالثة من تحدي «قمم الإمارات» السبت المقبل في الفجيرة.

وانطلقت المرحلتان الأولى والثانية من التحدي في رأس الخيمة ودبي، فيما تتواصل لاحقاً في الشارقة وأبوظبي في المرحلتين الرابعة والخامسة.

ويقام الحدث بالتعاون مع المجالس الرياضية الثلاثة في أبوظبي ودبي والشارقة، وكذلك هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ومركز الفجيرة للمغامرات، وفريق زايد التطوعي للبحث والإنقاذ، تحت شعار «ارفعه عالياً.. ارفعه بفخر»، احتفاء بيوم العَلم في الإمارات الذي تزامن مع انطلاق الفعالية.

وأكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، سعيد العاجل، أن الهدف من البرنامج سيتواصل حتى أغسطس 2024، وتتخلله إقامة العديد من الفعاليات الكبرى، من بينها بطولة الألعاب الشعبية، ومخيم الرياضة للجميع، والمهرجان الخليجي للرياضة للجميع، وكذلك المهرجان الصيفي.

وأضاف: «سيعلن اتحاد الإمارات للرياضة للجميع خلال الفترة المقبلة عن عدد من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز رؤية الاستدامة في ممارسة الرياضة، وإبراز إيجابيات ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية».

كما يهدف الحدث أيضاً إلى أهمية بناء مجتمع رياضي صحي مستدام، ورفع معدل النشاط البدني والارتقاء بمعدل جودة الحياة.