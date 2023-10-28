محاضرة عن موارد المياه القديمة في أبوظبي

نظم نادي تراث الإمارات، بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، محاضرة افتراضية بعنوان «معجم موارد المياه القديمة بإمارة أبوظبي»، قدّمها الدكتور حماد الخاطري النعيمي، الشاعر والباحث في الموروث الإماراتي، وتناول فيها كتابه الصادر عام 2015.

وقال النعيمي، إن الكتاب تضمن أقساماً عدة، ليكون دليلاً للأجيال المقبلة في معرفة جغرافية الإمارة، موضحاً أنه اعتمد فيه على الجولات الميدانية التي قام بها في مناطق ليوا، والعين، والختم، والوجن، وغياثي، والسلع، والسمحة، والهير، حيث التقى رجالاً كباراً في العمر ممن عاشوا في مناطق البادية، وقدموا له المسميات الصحيحة للآبار والأفلاج، وأسماء الأماكن الموجودة فيها.

وشدد على أن الكتاب جاء تعبيراً عن مدى اهتمامه بتاريخ موارد المياه القديمة، ومن أجل تعريف النشء بهذه المسميات، وتوضيحها باللهجة المحلية وباللغة العربية الفصحى.

وأشاد النعيمي بدور المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حوّل بجهده الصحراء إلى أراضٍ خضراء وحدائق تغنّى بها الشعراء والكتاب، ليأتي من بعده من يكمّلون المسيرة لتصل الدولة إلى ما بلغته اليوم.