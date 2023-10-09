مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة يستعرض إنجازات الربع الثالث من العام الجاري ومبادرات الفترة القادمة

في اجتماعه الثالث لعام 2023، برئاسة رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب منى غانم المري، استعرض مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة الإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري، والتي شملت تنفيذ عدة مشاريع وبرامج تدريبية تتماشى مع أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى دعم المرأة في المجالين المهني والاجتماعي وتعزيز دورها الريادي في الاقتصاد الوطني بصفة عامة وقطاع ريادة الأعمال بصفة خاصة، كما اطلع المجلس على المبادرات والفعاليات التي نفذها نادي دبي للسيدات خلال نفس الفترة التي واكبت احتفالات الدولة بـ "يوم المرأة الإماراتية" وغيرها من المناسبات، ودورها في زيادة الإقبال على النادي ورفع نسبة السعادة لدى العضوات والزائرات، مواكبةً مع رؤيته بأن يكون واحداً من الأندية الرائدة عالمياً الخاصة بالنساء.

وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على أبرز المبادرات والمشاريع التي تعتزم المؤسسة ونادي دبي للسيدات تنفيذها خلال الربع الرابع من العام الجاري وأبرزها تخريج الدفعة الثانية من منتسبات برنامج الإرشاد المهني بالتعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي في الدولة، واستضافة النسخة السادسة من "ترايثلون دبي للسيدات" بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

رؤية منال بنت محمد

وأكدت منى غانم المري أن الرؤية المستقبلية لحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، المتعلقة بزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة وصقل مهاراتها الوظيفية والقيادية تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي للأسرة وتعزيز جودة حياة المرأة والمجتمع ككل، مشيرةً إلى أن المؤسسة تعمل، ضمن خطتها الاستراتيجية الحالية 2026، على ترجمة هذه الرؤية الاستشرافية من خلال برامج ومبادرات نوعية بالتعاون مع مؤسسات محلية وجامعات عالمية مرموقة، من بينها برنامج "المرأة في ريادة الأعمال"، الذي تم تنفيذه بدبي في شهر سبتمبر الماضي بالتعاون مع كلية آشريدج هالت الدولية لإدارة الأعمال، بهدف دعم رائدات الأعمال الجدد وتزويدهن بالمهارات اللازمة لبناء وتأسيس الأعمال التجارية وكيفية تطوير المشاريع، بالاستفادة من خبرة هذه الجامعة العريقة التي تمتد لأكثر من100عام، وبما يواكب اهتمام دولة الإمارات بتعزيز قطاع ريادة الأعمال وحرصها على تقديم كافة التسهيلات وأشكال الدعم للمرأة في هذا القطاع الذي يعد رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني.

شراكات مؤثرة

وأضافت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة أن المؤسسة، وكجزء من أهدافها الرئيسية، تعمل بشكل دائم على تصميم وتنفيذ برامج متقدمة تسهم في إلهام المرأة الإماراتية لتحقيق أكبر قدر من الجودة والتميز المهني والقيادي، وتعزيز إسهامها الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة الإمارات، لافتةً إلى حرص المؤسسة على بناء شراكات مؤثرة لاكتساب الخبرات والتبادل المعرفي ضمن أفضل المعايير العالمية.

عُقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من: سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وخولة راشد المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، ومنى بوسمرة رئيسة تحرير صحيفة الإمارات اليوم، وفهيمة عبد الرزاق البستكي الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والمنتجات بسوق أبوظبي للأوراق المالية، وموزة سعيد المري مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، والجود أحمد لوتاه مصممة ورائدة أعمال، بالإضافة إلى نعيمة أهلي المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي للمرأة، وسلطانة سيف مقرر مجلس الإدارة ومدير إدارة تطوير المرأة.

زيادة الإقبال على العضوية

واطلع مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة خلال الاجتماع على أبرز فعاليات نادي دبي للسيدات وحملاته التسويقية خلال الثلاثة أشهر الماضية، من خلال العرض الذي قدمته نعيمة أهلي المدير التنفيذي للمؤسسة بالإنابة، حيث أشارت إلى تحقيق النادي نتائج إيجابية خلال هذه الفترة من حيث زيادة الإقبال على العضوية بمختلف فئاتها، وتنفيذ عدة أنشطة ومبادرات، منها تنظيم النسخة الثانية من"سوق المزارعين"، وذلك في إطار حرص النادي على دعم أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة وتشجيع المنتجات المحلية من خلال تواجدها في منصة واحدة وفرت خيارات تسوق متنوعة لعضوات وضيوف النادي.

وأشارت إلى أن النادي، وبالتزامن مع يوم "المرأة الإماراتية"، نظم فعالية "حيوية وتواصل" للياقة البدنية التي اشتملت على "ماستر كلاس" لتمارين القوة والتمدد بمشاركة موظفات هيئة دبي الرقمية، وجلسة يوغا للاسترخاء والتأمل مع مجموعة من موظفات دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعزيزاً لعلاقات التعاون والشراكة الحكومية.

وفي إطار مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة شقيقتها المملكة العربية السعودية، احتفالاتها بيومها الوطني الـ93، استضاف النادي يوم 23 سبتمبر الماضي "معرض رائدات الأعمال السعوديات" تأكيداً على أواصر الأخوة والصداقة بين الشعبين الشقيقين الإماراتي والسعودي.

وأضافت نعيمة أهلي خلال العرض أن أجندة عمل النادي حافلة بالعديد من الفعاليات الرياضية والاجتماعية والصحية والتثقيفية خلال الفترة القادمة، أهمها استضافة النسخة السادسة من "ترايثلون دبي للسيدات"، الحدث الرياضي الأول من نوعه في المنطقة المخصص للسيدات فقط، والذي سيتم تنظيمه بالتعاون مجلس دبي الرياضي يوم 22 أكتوبر الحالي، متضمناً ثلاث رياضات، هي السباحة والجري والدراجات الهوائية، وتتاح المشاركة فيه أمام جميع النساء من مختلف المستويات البدنية وجميع الجنسيات بداية من عمر 15 سنة فما فوق.

مهارات تأسيس الأعمال

واطلع مجلس الإدارة على البرامج التي نفذتها مؤسسة دبي للمرأة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي من خلال العرض الذي قدمته سلطانة سيف مدير إدارة تطوير المرأة، والذي تضمن تنظيم برنامج "المرأة في ريادة الأعمال"، بالتعاون مع كلية آشريدج هالت الدولية لإدارة الأعمال، بهدف تزويد رائدات الأعمال الجدد بالمهارات والمعرفة الأساسية والأدوات اللازمة لكيفية تأسيس واستدامة مشاريع ريادية ناجحة والتعامل مع التحديات في هذا القطاع والتميز به.

وأثنى مجلس الإدارة على رعاية مؤسسة دبي للمرأة لعدد من حلقات بودكاست "هوية"، الذي يعرض على منصات التواصل الاجتماعي لقناة "بينونة" بمشاركة عدد من الدبلوماسيات والقيادات النسائية الإماراتية، ويتم خلالها تسليط الضوء على جوانب من حياتهن الشخصية والمهنية ومشاركة تجاربهن المُلهمة، ترسيخاً لثقافة تبادل المعرفة والخبرات والاستلهام من عطائهن المتواصل في المحافل المحلية والدولية، وتم إطلاق أولى هذه الحلقات يوم 28 أغسطس الماضي بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، وبثت على قناة يوتيوب الخاصة بقناة "بينونة" ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبمؤسسة دبي للمرأة.

مشاريع قادمة

وتشمل مشاريع المؤسسة في الفترة القادمة تنظيم حفل في شهر نوفمبر القادم لتخريج الدفعة الثانية من برنامج الإرشاد المهنيYes Mentorship program) (، بالتعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي في الدولة، والذي استفادت منه 53 موظفة من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص على مدى دورتين، مستهدفاً مهنيات وموظفات إماراتيات في مقتبل مسيرتهن المهنية يتشاركن الرأي والمعرفة والخبرات مع قادة ورواد ورائدات أعمال من دول الشمال الأوروبي ضمن اجتماعات فردية وجماعية على مدى عام كامل.

وأشارت سلطانة سيف إلى أن المؤسسة تعتزم نشر ورقة بحثية حول مشروع "دبي مدينة صديقة للمرأة"، انطلاقاً من الممارسات والسياسات والتشريعات الموجودة فعلياً والتي تشكل أساساً قوياً لتعزيز مكانة دبي عالمياً ضمن المدن الرائدة الصديقة للمرأة.