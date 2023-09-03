نهيان بن زايد يزور معرض أبوظبي للصيد والفروسية

زار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، فعاليات الدورة الـ20 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي انطلق أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتفقد سموه خلال الزيارة عدداً من الأجنحة المحلية والأجنبية المشاركة في المعرض، واطلع بجناح شركة «إنترناشيونال غولدن غروب» الإماراتية على منتجاتها في المجالات العسكرية وأسلحة وبنادق الصيد والفروسية.

