مخيم «أبطال المستقبل» ينطلق في متحف المستقبل

انطلقت في «متحف المستقبل» فعاليات المخيم الصيفي الثاني للأطفال «أبطال المستقبل» الذي يتيح للمشاركين فرصة استكشاف عالم المستقبل والاستمتاع بالعديد من الأنشطة التعليمية والترفيهية، ويمكنهم من تطوير مهاراتهم وخبراتهم استعداداً لمواكبة احتياجات المستقبل.

وستكون المشاركة في هذا المخيم الصيفي متاحة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة و13 عاماً حتى 10 أغسطس القادم، وستركز فعالياته على أربعة محاور رئيسة تشمل استكشاف الفضاء، والاستدامة والبيئة، والسعادة والرفاهية، والتكنولوجيا، بما يساعدهم على استكشاف مهاراتهم العملية وقدراتهم الفكرية.

وتتضمن فعاليات المخيم الصيفي «أبطال المستقبل» مجموعة متنوعة من ورش العمل بمشاركة خبراء من مختلف المجالات التكنولوجية المتقدمة، لتعليم الأطفال مهارات تطوير الروبوتات والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها من المجالات المستقبلية.

سيتمكن المشاركون أيضاً من الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة التفاعلية التي ستساعدهم على إطلاق العنان لإبداعاتهم ضمن بيئة داعمة ومحفزة، ومنها على سبيل المثال ورشة «رسم قمر ثلاثي الأبعاد»، وورشة تصميم ورسم الفضاء على الألواح القماشية.