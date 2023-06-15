فلاورد تطلق حملة "قدّرهم من القلب" ليوم الأب

أطلقت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، حملتها الخاصة بيوم الأب تحت عنوان "قدّرهم من القلب" احتفالاً وتقديراً للآباء في يومهم في جميع أنحاء العالم.

وتشمل الحملة فيديو مؤثر يعرض المساهمات القيّمة والتضحيات التي يقوم بها الآباء، والجهود التي يبذلونها في تقديم الحب والدعم لأسرهم. وتهدف فلاورد من خلال هذه الحملة إلى تشجيع الجميع للتعبير عن حبهم وامتنانهم لآبائهم من خلال إهدائهم هدايا قيّمة.

وأطلقت فلاورد أيضاً مجموعة خاصة بمناسبة عيد الأب تضم تشكيلة متنوعة وواسعة من تنسيقات الورود والهدايا المختلفة المخصصة للآباء لتكريمهم في هذه المناسبة. وباستطاعتكم الآن طلب هديتكم عبر تطبيق فلاورد وموقعها الالكتروني. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تقوم فلاورد أيضاً بتنظيم عدة فعاليات ومبادرات بهدف بناء الروابط والتفاعل مع مجتمعاتها، وخلق أجواء ممتلئة بالبهجة.

وتعد هذه الحملة جزء من جهود فلاورد المستمرة في زيادة الوعي بأهمية الاحتفاء بالآباء في يومهم، ومن الجدير بالذكر أن فلاورد كانت إحدى أولى الشركات في المنطقة التي احتفلت بهذه المناسبة من خلال أول حملة ليوم الأب التي قامت بإطلاقها منذ عدة سنوات.



يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.