«الصحة» تكرّم الطلبة المشاركين في مسابقة أفضل تصميم للتوعية بمرض السكري

كرّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المدارس والطلبة المشاركين في مسابقة أفضل تصميم ملصق توعوي لمرض السكري، التي نظّمتها بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تحت شعار «معاً لنمنع السكري قبل بدايته»، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى رفع الوعي المجتمعي بالأمراض المزمنة وسبل الوقاية منها.

جاء ذلك في حفل نظمته الوزارة في ديوانها بدبي، بحضور الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في الوزارة، والدكتورة بثينة بن بليلة رئيسة قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية في الوزارة.

وتهدف هذه المبادرة، التي تم إطلاقها لرفع مستوى الوعي بمرض السكري، إلى إبراز إبداع الطلاب الموهوبين، وتوظيف مهاراتهم في تسليط الضوء على أهمية تثقيف المجتمع بالمرض، وتشجيع طلاب المدارس على تصميم عروض فنية مؤثرة للتوعية بالسكري.

شهدت المسابقة مشاركة واسعة من المدارس والطلاب في مختلف مناطق الدولة، وعكست المشاركات المواهب الفنية المتميزة لدى المشاركين، وأظهرت الوعي بمخاطر مرض السكري وتأثيره على الأفراد والمجتمع. واختارت لجنة الحكام الملصقات الفائزة بعد عملية تقييم تستند إلى معايير واضحة، وأعربت عن تقديرها لجميع المدارس والطلاب المشاركين، لمساهماتهم القيّمة التي تستحق الثناء، وتمثل مصدر إلهام للمجتمع.